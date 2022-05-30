Ankara'da otomobilin çarptığı dolmuş defalarca takla attı: 20 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobilin çarptığı dolmuş defalarca takla attı. Feci kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, Çankaya ilçesi Genelkurmay Kavşağı TBMM Dikmen Kapısı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen ve İnönü Bulvarı'ndan Kızılay istikametine gitmekte olan 06 CGT 751 plakalı otomobil, Yukarı Ayrancı-Kızılay seferini yapan 06 J 1211 plakalı dolmuşa çarptı. Çarpışmanın etkisiyle defalarca takla atan dolmuş ters devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 20 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bir süre trafikte aksamalar meydana geldi. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.