Ankara'da oyun salonuna pompalı tüfekli saldırı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir oyun salonuna araçla gelen 4 kişi pompalı tüfekle saldırıda bulundu. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Sincan İlçesi, İstasyon Mahallesi, Bosna Caddesi üzerinde bulunan oyun salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi otomobille oyun salonunun önüne geldi. Araçtan inen şahıslar pompalı tüfekle oyun salonuna 4 el ateş edip kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken ateş açan şahıslar emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Saldırganların emniyetteki işlemleri devam ediyor.