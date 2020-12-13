Ankara'da pandemi döneminde sanayi ve ticaret değerlendirildi

Ankara'daki sanayi ve ticaret temsilcileri, düzenlenen toplantıda pandemi sürecinde sektörlere yönelik yürüttükleri çalışmaları ve ileri dönemde gerçekleştirilebilecek proje ve fikirleri ele aldı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu'nun çevrimiçi olarak organize ettiği “Pandemi Döneminde Ankara'da Sanayi ve Ticaret” konulu toplantıya Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın katılarak konuşma yaptı. OSTİM Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı, Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu Sözcüsü ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci'nin moderatörlüğünde başlayan toplantıda konuşan ATO Başkanı Baran, 7 milyar insanın hep birlikte korona virüs salgınıyla uğraştığı bir dönem yaşandığını belirterek, sağlıktan ticarete kadar bütün ezberlerin bozulduğunu söyledi. Baran, “Çoğu işletme pandeminin hızla yayılmasına engel olmak için geçici olarak faaliyeti durduruldu. Kira ve diğer giderleri devam eden işletmeler ciro yapamamak nedeniyle büyük sıkıntılara maruz kaldı” dedi.

Baran, bu süreçte ATO olarak üyelerin hak ve menfaatlerini korumak için çalışmalar yaptıklarını, üyelerin talep ve önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek çoğunluğu için olumlu geri dönüşler alınmasına katkı sağladıklarını anlattı. Baran, son olarak İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hizmetleri gel-al ve paket servis ile sınırlandırılan yeme-içme sektörünün Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile yeniden faaliyete geçme talebini kamuoyuna aktardıklarını söyledi. Baran, “Kapatılan firmalar gel-al ve paket servisle yalnızca çok küçük bir iş hacmiyle çalışıyor. HES koduyla bu firmalarımızın açılmasını talep ediyorum. Devletimiz kuralları koysun, yapılması gereken her şeyi yapalım. Maske, masalar arası mesafe, ateş ölçümü dahil her şeye uyalım. Bu kurallara uymayanları ağır şekilde cezalandıralım ama lütfen 15 bini aşkın işletmeyi kapısına kilit vurmak zorunda bırakmayalım. Lütfen destek verelim, HES koduyla bu firmalarımızı açalım” ifadelerini kullandı.

"Ankara'yı yatırım açısından cazip hale getirmemiz şart”

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir de, yurt dışından gelen ürünlerin ulaşımında yaşanan sorunlar nedeniyle üretimin de büyük oranda etkilendiğini kaydetti. Özdebir, ithal edilen ürünleri Türkiye'de üreterek soruna çözüm olabileceğini ve bu konu için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşeceklerini söyledi. Dünya ticaretinin geleceğini dikkate alarak planlama yapılması gerektiğine dikkat çeken Özdebir, Türkiye'nin bütün pazarlara yakın olması sebebiyle lojistik açıdan çok büyük bir avantaja sahip olduğunu dile getirdi. Özdebir, “Altyapımızı güçlendirmemiz lazım. Ankara'da yabacı yatırım yok denecek kadar az. Ankara'yı yatırım açısından cazip hale getirmemiz şart. Başkentte bir üretim ve kalite kültürü var. Üretici yüzümüzü dünyaya duyurmalıyız” diye konuştu.

“50 trilyon dolarlık ticaretin göbeğindeyiz”

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz da, TOBB ve ATB'nin pandemi sürecinde üyelere yönelik yaptığı çalışmalardan bahsedip yapısal reformların hayata geçirilerek 2021'in yeni bir başlangıca çevirebileceğini belirtti. Yavuz, “Bu tip krizler yarın tekrar olmayacak diye bir şey yok, önemli olan ders çıkarmak. Biz dünyanın merkezindeyiz, her yere üç dört saatlik uçak mesafesiyle ulaşabilir konumda, 50 trilyon dolarlık ticaretin göbeğindeyiz. Belki de pandemi bu dönemde bize bu fırsatı kazandırır ve tabloyu olumluya çevirebiliriz” diye konuştu.

"Tarım ve hayvancılığı geliştirelim"

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, OSTİM bölgesinde üretimde bir durma ve aksamanın olmadığını, bin civarı firmanın e-ticaretle yurt dışı taleplere cevap verebilecek durumda olduğunu dile getirdi. Aydın, “Ankara olarak kendi kendimize nasıl yeterli hale gelebiliriz bunu konuşmalıyız. Ankara'da bin 400 civarı köy, kasaba var. Her sivil toplum kuruluşuna bir köy zimmetleyerek, bu köydeki tarım ve hayvancılığı geliştirelim. Ankara kendi kendine yeten bir kent haline gelsin” şeklinde konuştu.

“Yeni bir motivasyon, yeni bir başarı hikayeleri gerekiyor"

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, konuşmasında bir kentin kahramanlarının üretenler olduğunu ve ancak üretenlerle birlikte emekçilerin de olabileceğini dile getirdi. Yılmaz, “Pandemi sürecinde birbirimizi daha çok dinledik, birbirimizden daha çok öğrendik ve önyargılar azaldı” dedi.

Katılımcıların alanlarında gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları örnek vererek bu başarının “adanmış çalışma” kültürüyle gerçekleştiğine dikkat çeken Yılmaz, “Yeni bir motivasyon ve başarı hikayeleri gerekiyor. Yaşadığımız pandemi tecrübesinden sonra sizlerin tecrübe ve işe bağlılık kültürünüzle ve oluşturacağınız yeni hikayelerle çalışmaya hazırız” dedi.