Ankara'da park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde aşırı süratli olduğu iddia edilen kamyonet park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrildi. Kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza 22.30 sıralarında Mamak İlçesi, Altıağaç Mahallesi 206. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı süratli olduğu iddia edilen E.K. idaresindeki 06 YE 420 plakalı kamyonet park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetin içinde sıkışan E.K itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri kamyonet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“Sürücüyü aracın altına sıkışmış durumda gördüm”

Kaza sesini duyunca yardıma koştuğunu belirten mahalle sakinlerinden Cengizhan Sedakatli, “Kaza olduğunda evde ders çalışıyordum. Kaza yerinde durum çok vahimdi. Sürücüyü aracın altına sıkışmış durumda gördüm. Durum çok vahimdi” dedi.