İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da parke imalathanesinde çıkan yangın 3 dükkana sıçradı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde parke imalathanesinde çıkan yangın 3 dükkana sıçradı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde parke imalathanesinde çıkan yangın 3 dükkana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın saat 22.00 sıralarında Altında İlçesi Altınpark Mahallesi Akbal Caddesi'ndeki parke imalathanesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki 3 dükkana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı dükkanda patlamalar olurken itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu yangın söndürüldü. Yangını anlatan bir vatandaş, “Ekipler hemen müdahale etmişler. Ben geldiğimde soğutma çalışmaları devam ediyordu. Ekipler olası bir felaketi önlemiş oldular. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.


Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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