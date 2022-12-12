Ankara'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Ankara'da can güvenliklerini hiçe sayarak tutundukları otobüsle metrelerce mesafe kateden patenli 2 gencin tehlikeli yolcuğu kameralara yansıdı.

Ankara'da 2 patenli gencin trafikteki tehlikeli yolculuğu korku dolu anlara sahne oldu. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılan yolculukta gençler, seyir halindeki halk otobüsüne tutunarak metrelerce mesafe katetti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.