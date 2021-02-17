İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da pikap kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’da kamyonete arkadan çarpan pikaptaki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Ankara'da kamyonete arkadan çarpan pikaptaki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Olay, sabah saatlerinde Ankara Çevreyolu üzerinde Ayaş yolu varyantında meydana geldi. Onur B. kontrolündeki 06 BCZ 308 plakalı pikap, Ercan K. idaresindeki 80 AAD 773 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada pikapta bulunan yolcu B.A.D. hayatını kaybederken, sürücü Onur B. yaralandı. İki araç da kullanılamaz hale gelirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı Onur B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında kamyonet sürücüsü Ercan K.'nın ifadesine başvurdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.