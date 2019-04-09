Ankara'da PTT şubesi gündüz vakti soyuldu

Ankara'da çalışanlar öğle molasında olduğu sırada PTT'ye giren hırsız ya da hırsızlar, veznedeki yaklaşık 4 bin TL'yi alarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde Mesa'da hırsız ya da hırsızlar öğle vaktinde PTT personeli izne çıktıkları sırada postaneyi hedef aldı. PTT'nin ön kapısını zorlayarak açan kişi veya kişiler, veznede bulunan yaklaşık 4 bin TL'yi alarak kaçtı. Şubeye döndüklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şok olan çalışanlar polise haber verdi. Postane hizmete kapatılırken, olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Polis güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.