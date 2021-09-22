İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da refüje çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir otomobil, Ankara Çayı köprüsü üzerinde refüje çarptı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobil, Ankara Çayı köprüsü üzerinde refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, 06 Az 3899 plakalı aracın sürücüsü U.C., Ayaş Caddesi üzerinde Sincan istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ankara Çayı köprüsü üzerindeki beton korkuluklara çarpan sürücü, daha sonra refüje çarparak durabildi. Aracın hurdaya döndüğü kazada hafif yaralanan sürücü U.C. ve araçta bulunan B.Ç., Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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