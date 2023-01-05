Ankara'da refüje çarpan otomobile başka bir araç çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kaza yapan araca arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Akköprü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.T. aşırı süratli seyrettiği BMW marka otomobilinin hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazadan kısa bir süre sonra arkadan gelen 34 HG 5150 plakalı Opel marka otomobil de K.T.'nin otomobiline arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri K.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan diğer sürücünün ise yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.