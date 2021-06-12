Ankara'da sağanağın ardından gelen sel sokakları kapattı

Ankara'nın Sincan ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından oluşan sel sokakların kapanmasına neden oldu.

Ankara'da etkili olan sağanak yağmur, Sincan ilçesinde sokaklarda araçların geçemeyeceği su baskınlarına sebep oldu. Çöp konteynerlerinin devrilmesine sebep olan su baskınında vatandaşlar pantolonlarının paçalarını sıvayarak evlerine girmeye çalıştı. Selin ardından belediye ekipleri mazgalları temizlemek için harekete geçti.