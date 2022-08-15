İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Ankara’da öğleden sonra etkisini artıran sağanak ve fırtına hayatı felç etti.

Ankara'da öğleden sonra etkisini artıran sağanak ve fırtına hayatı felç etti. Şehrin farklı noktalarında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, caddeler sular altında kaldı.


Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağış önce sağanağa ardından da fırtınaya neden oldu. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşların da zor anlar yaşamasına neden oldu.


Kentin çeşitli noktalarında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Ankara Adalet Sarayı'nın ise tavanı çöktü. Mazgalların tıkanmasıyla caddeler sular altında kaldı. Başta Çankaya ilçesi olmak üzere Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Altındağ, Sincan ve Etimesgut'taki yollarda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Şehrin en yoğun noktalarında metrelerce su birikintisi araç geçişlerini imkansız hale getirdi. Göle dönen caddelerde mahsur kalan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı. Çatılarda ve otomobillerde meydana tahribatlar maddi hasara sebep oldu.

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