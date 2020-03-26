Ankara'da sağlık çalışanlarına akaryakıt desteği

Ankara'da bir akaryakıt istasyonu, haftanın bir günü sağlık çalışanlarına 50 TL'lik akaryakıt hediye etmeye başladı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Etlik Mahallesindeki Yozgat Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu, haftanın bir günü 100 sağlık çalışanına 50 TL'lik akaryakıt hediye etmeye başladı.

Kampanyanın başladığı akaryakıt istasyonunun işletmecisi Şeyhmuz Sabahoğlu (48), kampanya fikrini, "Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımızın 'saat 21.00'de sağlık çalışanlarımıza destek amaçlı alkış' çağırısı vardı. Bunu çok anlamlı bulduk. Biz buna daha farklı nasıl yaklaşabiliriz, nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşündük" sözleriyle açıkladı.

Sabahoğlu, "İstasyon olarak herhangi bir ticari beklentimiz olmadan, 'Şu kadarlık yakıt alana bu kadarı da bizden' demeden, 100 sağlık çalışanımıza haftanın bir günü ve bir ay sürecek şekilde 50 TL'lik istediği cinsteki yakıtı ücretsiz olarak vermeyi hedefledik" dedi.

“Bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz”

Kampanyanın amacını da açıklayan Sabahoğlu, "Buradaki asıl amacımız bizim istasyon olarak bunu yapmamız değil, diğer sektörleri de harekete geçirmek, diğer işletmeci arkadaşlarımızı da harekete geçirmek, onların da bu sürece katkılarının olması" ifadelerini kullandı. Sabahoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Onların çalışma koşulları için bizim yapabileceğimiz bir şey yok ama belki bir motivasyon kaynağı oluruz diye umut ediyoruz. Diğer sektörlerin de buna katılmasıyla çok daha farklı bir yere gideceğini düşünüyorum bunun. Bu nedenle böyle bir süreci ve uygulamayı başlattık."

Kampanyanın detaylarını da paylaşan Sabahoğlu, "100 sağlık çalışanına, kurum kimliği ile gelmek kaydıyla ve aracının kendi adına olması kaydıyla 50 TL'lik istediği cinsteki yakıtı hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugün kampanyanın ilk günü olduğunu dile getiren Sabahoğlu, "100 araç gelmeyebilir ama eksik kalan her araç için diğer uygulayacağımız günlerde ilave edeceğiz. Sonuç itibariyle bunun için bir bütçe ayırdık. Bu bütçenin tamamı kullanılana kadar bu kampanyaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarına da seslenen Sabahoğlu, "Onlara çok ihtiyacımız var. Kendilerine çok iyi baksınlar. Biz onların yanındayız" dedi.

"Sağlık çalışanlarına böyle destek vermeleri çok iyi"

İstasyondaki kampanyadan yararlanan Hemşire Seyhan Koca ise "Afişi gördüm, bundan yararlanmak istedim ve buraya uğradım. Benzinimi aldım ve işime geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

Kampanyaya ilişkin düşüncelerini paylaşan Koca, "Çok iyi olduğunu düşünüyorum, sağlık çalışanlarına böyle destek vermeleri çok iyi. Teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.