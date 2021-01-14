Ankara'da sağlık çalışanlarına ilk Covid-19 aşısı uygulandı

Çin'den gelen Covid-19 aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanırken, Ankara'da da ilk aşı bir sağlık çalışanına yapıldı.

Sağlık Bakanlığının Çin'den sipariş ettiği Covid-19 aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında incelendikten sonra testleri başarı ile geçerek acil kullanım onayı almıştı. İlk aşılar Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kurul üyelerine uygulandı.

Aşılar ilk etapta sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinden başlamak üzere peyderpey uygulanacak. Ankara'da ilk aşılama Acil Servis Koordinatörü Özgür Hakan Büyükpoyraz'a yapıldı. Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları Covid-19 aşılarının ilk dozunu aldı. İki doz şeklinde uygulanacak aşılamanın ikinci dozu ise 28 gün sonra vurulacak.