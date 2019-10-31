Ankara'da sağlık ve hijyen denetimi

Ankara Zabıtası, Altındağ Belediyesi ve Asayiş ekipleri ile iş birliği içinde düzenlendiği denetimlerde Ulus Bentderesi ve çevresinde açıkta gıda ürün satışı yapan işportacılara göz açtırmadı.

Geniş katılımlı denetim

Toplam 52 kişilik ekip ve 15 araçla gerçekleştirilen denetimlerde çok miktarda sağlıksız koşullarda üretilen ve satışı yapılan kaçak gıda ürünü ele geçirildi.

Ulus Bentderesi başta olmak üzere Etlik-Mamak Dolmuş Durakları, Ulus Hali çevresi, Sıhhiye Köprü üstü ve altında şok baskınlarla çok sayıda işporta tezgahı toplandı.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri de dikkate aldıklarını belirten Büyükşehir Zabıta ekipleri, “Son denetimde kaçak bir şekilde ve sağlıksız koşullarda satış yapan 2 adet çay ocağı ve çeşitli ürünlerin satışının yapıldığı 2 ayrı tezgah, 2 adet meyve, 1 adet tatlı, 1 adet çiğ köfte, 1 adet portakal sıkma tezgahı ve 1 adet simit tablasına el konuldu” bilgisini verdiler.

Para cezası

Halk sağlığını tehdit eden ve açıkta gıda ürünü satan işportacıların el konulan tezgahları 1 ay içerisinde teslim alınmazsa hurdaya gönderilirken, Kabahatler Kanunu'na göre 114 TL ile 6 bin TL arasında değişen oranlarda idari para cezası uygulanıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent genelinde gıda denetimlerine hız kesmeden devam edecek.