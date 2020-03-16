Ankara'da sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi: 4 tutuklama

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dünyada önce Çin'de başlayan, ciddi derecede ölümlere sebebiyet veren Covid-2019 yeni tip korona virüsü salgınının yayılması önlemek amacıyla vatandaş dezenfekte ürünlerine talep gösterdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ise bunu fırsat bilen, haksız kazanç elde etmek amacıyla merdiven alt olarak olarak tabir edilen, sağlıksız koşullarda ve ilgili kamu kuruluşundan izin almaksızın dezenfekte üreten çeteyi tespit etti. Çete üyelerinin ortak hareket ettikleri ve illegal yöntemlerle üretimi yapılan sözde dezenfekte ürünlerinin bidonlara doldurmak ve bidon üzerilerine farklı markalara ait etiket ve hologram kullanmak suretiyle piyasaya orijinal ürün süsü verilerek satış yaptıklarını belirledi. Bu kapsamda Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüz polisi günler süren ve titizlikle yürütülen çalışmalarının sonucunda daha önce de kaçakçılık suçundan hakkında işlem yapılan S.Ö. isimli zanlının elebaşı olduğu, F.Y, Ö.Ş., O.A.D ve B.A.K isimli şüphelilerin de bulunduğu kaçak dezenfektan üreten çeteyi çökertti.

Şüphelileri yakalamak için düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan 2 adet konteyner ve araçlarda 352, adet sahte etil alkol katkılı el dezenfektanı, 75 litre etil alkol, 3 litre gliserin, 10 litre yeşil ve turuncu renkli kimyasal sıvı madde, 1 adet alkol derece ölçer cihaz, 1 adet plastik bidon imalat kalıbı, 40 adet boş bidon, 4 bin 245 adet plastik bidon kapağı, bin 160 adet hologram, bin 356 adet çeşitli markalara ait etil alkol etiketi, 700 adet bidon tıpası, 2 adet huni, 2 adet hortum ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, geriye kalan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.