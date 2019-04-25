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Ankara'da sanat rüzgarları esti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonu muhteşem bir sanat gösterisine ev sahipliği yaptı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün hazırladığı programda dün dünyadaki ünlü müzisyenlerin beste ve muhtelif eserleri Türk sanatçıları tarafından yorumlandı. Ankara'da görevli yabancı misyon şefleri ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gösteri izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Gösterideki koreografi, ses düzeni ve uyum ise dikkat çekti.


Dünyaca ünlü modacı Ahmet Özceyhan'ın tasarladığı antrasit ve açık gümüş kreptemur kumaş elbiseleri de göz kamaştırdı. Uzun yıllardır dünyanın her yerinde Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunan Özceyhan, gösteride Bulgar Kral ve Kraliçesi ile Tayland hükümet yetkilileri tarafından ayakta alkışlandı.

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