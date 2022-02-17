İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da sanayi sitesindeki yangın paniğe neden oldu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde sanayi sitesindeki bir alüminyum deposunda çıkan yangın korkuttu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sanayi sitesindeki bir alüminyum deposunda çıkan yangın korkuttu.


Altındağ'da bulunan İskitler Sitesi'ndeki bir alüminyum deposunda yangın çıktı. 4 katlı binanın zemin katında başlayan yangın, çevre dükkanlardaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Metrelerce yükselen duman nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.

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