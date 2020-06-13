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Ankara'da sel

Ankara’nın Nallıhan ilçesini günlerdir etkisi altına alan yoğun sağanak ve dolu nedeniyle nedeniyle çeşitli bölgelerde sel, taşkın ve bazı arazilerde zararlar meydana geldi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesini günlerdir etkisi altına alan yoğun sağanak ve dolu nedeniyle nedeniyle çeşitli bölgelerde sel, taşkın ve bazı arazilerde zararlar meydana geldi.


Nallıhan'ın tümünü etkisi altına alan kuvvetli yağmur ve dolu nedeniyle Belenören köyünde dereler taşarak sele neden oldu.


Öte yandan Atça, Alan, Nallıdere, Ömerşeyhler, Aliefe, Nebioğlu ve Karahisarkozlu gibi köylerde de sel suları çamur ve taşları yollara getirerek yolları kapattı.


Ulaşıma kapanan yolları Nallıhan Yol Asfalt Şefliği ekiplerinin yoğun çalışmaları sayesinde trafiğe açıldı. Herhangi bir zarar meydana gelmezken erken alınan tedbirler sayesinde köy halkı büyük bir afetten ucuz kurtuldu.

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