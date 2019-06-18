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Ankara'da sel suları vatandaşlara zor anlar yaşattı

Ankara’da aşırı yağmurun neden olduğu sel vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ankara'da aşırı yağmurun neden olduğu sel vatandaşlara zor anlar yaşattı.


Ankara'da akşam saatlerde şiddetini arttıran yağmur sele yol açtı. Sel sularına kapılan otomobiller ve çöp konteynırları cadde ve sokaklarda sürüklendi. Sürüklenen çöp konteynırlarından birisi seyir halindeki otomobilin arkasına çarparken, diğer bir konteynır ise bir vatandaş tarafından otomobile çarpmadan son anda engellendi. Çankaya ilçesi Dikmen semtinde ise bir binanın istinat duvarı, sel sularının etkisiyle otomobillerin üzerine çöktü. Mamak ilçesinde otomobili selin içinde kalan vatandaş, otomobilini kurtarmaya çalışırken dizlerine kadar suya gömüldü.


Sel sularından etkilenen vatandaşlar, otomobilleriyle suların doldurduğu alt geçitler ve caddelerde mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların bazıları belediye ekipleri tarafından kurtarılırken, bazıları da kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı.

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