İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara'da selde kaybolan şahsın 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Ankara’da yaşanan sağanak yağışın ardından oluşan sel felaketi nedeniyle kaybolan Ramazan Gök’ün cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara'da yaşanan sağanak yağışın ardından oluşan sel felaketi nedeniyle kaybolan Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı.


Ankara'nın Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve 3 gündür aranan Ramazan Gök'ün (66) cansız bedenine ulaşıldı.



Ölü sayısı 4'e yükseldi


Bölgede aralıksız arama kurtarma faaliyeti gerçekleştiren, AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma ekipleri dere yatağında yapılan aramalarda Gök'ün cansız bedeninin bulunması ile Ankara'da yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.