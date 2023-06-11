Ankara'da servis ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde personel servisi ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu devrilen personel servisindeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 01:00 sıralarında meydana geldi. Bir kafe çalışanlarını taşıyan D.G. yönetimindeki 06 C 1724 plakalı minibüs, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı kesişiminde L.E kontrolündeki 06 R 0233 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisi ile personel servisi yan yatarken serviste bulunan 3 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaralanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.