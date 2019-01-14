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Ankara'da seyir halindeki özel halk otobüsü yandı

Ankara’da Sincan-Kızılay hattında çalışan özel halk otobüsü seyir halindeyken motorunda yangın çıktı.

Ankara'da Sincan-Kızılay hattında çalışan özel halk otobüsü seyir halindeyken motorunda yangın çıktı. Yanan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Sincan-Kızılay hattında sefer yapan Ergül Külük yönetimindeki 06 BHG 056 plakalı özel halk otobüsünün motoru henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motor kısmında çıkan yangını fark eden şoför Külük, aracı yol kenarına park edip yolcuları tahliye etti. Kısa sürede büyüyerek otobüsü saran yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında kimse yara almazken, özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

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