Ankara'da seyislerden eylem

Yıl Hipodromu'nda seyisler, korona virüse karşı önlemlerin yetersiz olduğunu ve bazı seyislerin korona virüse yakalanınca işten atıldığını belirterek eylem yaptı.

Ankara'da korona virüs paniği hipodroma da sıçradı. 75. Yıl Hipodromu'nda seyisler ve idman jokeylerinden oluşan çalışanlar, korona virüse karşı alınan önlemlerin yetersizliği, yöneticilerin ilgisizliği ve korona testi pozitif çıkan seyislerin sorgusuz sualsiz işten atılmalarına tepki göstererek eylem yaptı. Seyisler ve idman jokeyleri dışında herkesin dışarı girip çıkmasının serbest olduğunu belirten çalışanlar, kendilerine çifte standart uygulandığını, insanca bir muamele de görmediklerini belirttiler. Basın mensuplarına konuşmak isteyen bazı seyisler ise yöneticiler tarafında engellenmek istendi. Hipodrom girişinde tansiyonun yükselmesiyle slogan atan grup içinden bir kişi seçilerek açıklama yaptı. Olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis otosundan sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması için uyarılarda bulunuldu.

"Yeğenim ve eniştem Covid oldu, sorgusuz sualsiz atıldılar"

Çalışanlar adına açıklama yapan Mustafa Özver, “Burada en yakın dereceden yeğenim ve eniştem Covid-19'a yakalandı, bize yapılan muamele de sorgusuz sualsiz yaka paça dışarı atıldık. Bunlara güzelce bir anlattık ve bu kişileri evlerine göndermek istiyoruz dedik. Bize ‘Hiçbir şey yapamıyoruz' denildi. Müdüründen tut, başkanına kadar. Ben onları buradan taksi ile gönderdim. Belki de 100 kişiye bulaştırdı. Daha da var. Bizi tuttular burada teste soktular. Biz de dedik ki üç şartımız var. Çıkarsa bizde bize bir yer ayırın ya da bizi evimize kadar götürün dedik. Hiçbir şekilde cevap vermediler ve bize ‘Sonucu bekleyin' dediler. Bekliyoruz ama bakalım ne olacak? 'Sonuçlarımız açıklanana kadar bizi dışarı bırakın' dedik. Sağlık Bakanlığı bile hastaları zorla tutmuyor, git evinde bekle diyor. Sonucumuz çıkmamış, bizi burada bekletiyorlar. Seyisler ve idman jokeyleri için bunların giriş çıkışı yasak dediler. Neden burada çifte standart yapılıyor. Bende de çıkar, sen de de çıkabilir yahut bize bir yer ayarlasınlar ya da bir ambulansla bizi evimize bıraksınlar. Sağlığımız açısından, ülkemiz açısından kimseye bulaştırmayalım. Biz zaten senin kurumunda hasta olmuşuz. Bize sen sahip çıkacaksın. Eğer sen de ‘Bizi aşıyor' diyorsan biz bu ülkede kime sığınacağız? Yani bizim istediğimiz budur. Yarına kadar bizi serbest bıraksınlar ama bizi de atmasınlar” dedi.

“İnsan ayrımı yapılıyor”

Erdal Şimşek adlı seyis ise, “Seyis arkadaşlarımız, antrenörler ve jokeylerin arasında oluşan haksızlık var. Covid-19 nedeniyle seyis arkadaşlarımız içeride kitlenmiş durumda. Her türlü jokey ve işçilerin giriş çıkışları serbest, seyis arkadaşların ise değildir. Burada insan ayrımı var. İçeride bir güvenlik yok. 12 gün boyunca bu seyisler ne yiyecek, nereden alışveriş yapacak? Bazılarının yatacak yerleri yok, bazılarının evleri var, onlar bile evlerine bırakılmıyor. Biz toplandık ve haklarımızı istiyoruz. Burada yaklaşık bin 500 seyis arkadaşımız var. Gece 3'te kalkıyorlar işlerini yapıyorlar, zaten gezecek zamanları da yok. Onun için alışverişe çıkacaklar, o bile engelleniyor” diye konuştu.