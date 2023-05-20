İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da şiddetli yağış sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı

Ankara’da şiddetli yağış sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ankara'da şiddetli yağış sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yolda ayakkabısız yürüyen bir kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.



Başkentte günlerdir süren şiddetli yağmur bugün de etkisini hissettirdi. Ankara-Samsun karayolu Lalahan mevkisinde dereler taştı, su basan yollarda sürücüler güçlükle ilerlerdi. Öte yandan yağışta ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Yağmurdan kaçan bir kişinin yolda ayakkabısız yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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