Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Mamak ilçesinde İmam Alim Sultan Caddesi'nde bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Karşılıklı silahların ateşlendiği olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.