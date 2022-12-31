İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Edinilen ilk bilgilere göre, Mamak ilçesinde İmam Alim Sultan Caddesi'nde bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Karşılıklı silahların ateşlendiği olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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