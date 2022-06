Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı

Ankara'nın Etimesgut İlçesinde 3 kişi arasında çıkan kavgada silahlı kavga 1 kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Etimesgut İlçesi Plevne Mahallesi Destek Caddesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 kişi arasında henüz belirlenmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evine silah alıp tekrar parka dönen B.Y. ile diğer 2 kişi arasında silahlı kavga çıktı. 5 el silah sesinin duyulduğu kavgada B.Y yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.Y hastaneye kaldırıldı. Yaralanan B.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.