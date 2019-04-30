Ankara'da silahlı kavga: 2 yaralı

Ankara Polatlı'da iki grup arasında çıkan kavgada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Polatlı ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde iki grup arasında kavga çıktı. 5 kişinin karıştığı kavgada, iddiaya göre, yolda yürüyen 2 gence aniden koşarak saldıran 3 kişilik grup, bir kişiyi bacağından silahla yaraladı. Olay esnasında yaralanan gencin kardeşinin ise karşı gruptan bir kişiyi göğsünden bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı belirtildi.

Olayın sebebi henüz bilinmezken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Biri ağır olmak üzere iki kişinin yaralandığı kavgada yaralılardan birinin Ahmet D. olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.