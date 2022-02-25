İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da sindirim ve boşaltım sistemlerinden 800 gram uyuşturucu madde çıkarılan 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Ankara’da yabancı uyruklu 2 şüphelinin sindirim ve boşaltım sistemlerinden 800 gram uyuşturucu madde çıkarıldı.

Ankara'da yabancı uyruklu 2 şüphelinin sindirim ve boşaltım sistemlerinden 800 gram uyuşturucu madde çıkarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler 18 Şubat'ta yabancı uyruklu Behzad M. ile Morteza M.F.'yi yakaladı. Yakalanan 2 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ameliyatta ise şüphelilerin sindirim ve boşaltım sistemlerinden 103 kapsül halinde 800 gram eroin maddesi çıkarıldı. Şüpheliler ise hastanedeki taburcu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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