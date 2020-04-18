Ankara'da sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtımı

Ankara'da sokağa çıkma yasağı dolayısıyla evinde bulunan vatandaşların ekmek ihtiyacı, Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla da karşılanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuş ve hafta sonu için sokağa çıkma yasağı kararı alındığını açıklamıştı. Söz konusu karar doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 17 Nisan 2020 saat 00.00 ile 19 Nisan 2020 saat 00.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile sokağa çıkma yasağının ayrıntıları da belirlendi. Genelge ile ekmek dağıtımında görevli olanlar, sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. Bu kapsamda, Altındağ Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokağa çıktı.

14 ekipten oluşan Altındağ Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşlardan gelen talep üzerine, belirtilen adrese giderek vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılıyor. 24 saat boyunca görev yapan Altındağ Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.