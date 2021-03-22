Ankara'da sözleşmeli çiçek üreticiliği dönemi

Başkentli 22 çiçekçi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın destekleriyle ANFA'nın satın alma garantisinde yaz aylarına kadar kendi seralarında 3 milyon 800 bin çiçek yetiştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “En büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek, işsizliği azaltmak” ilkesiyle yola çıktığı sözleşmeli üreticilik modeli doğrultusunda, ANFA Genel Müdürlüğü aracılığıyla Başkentli çiçekçilerin ekonomisine katkı sağlamak ve çiçek üretimini teşvik etmek amacıyla sözleşmeli üreticilik modelini devreye soktu.

“22 Başkentli çiçekçi ANFA ile sözleşme imzaladı”

ANFA Genel Müdürlüğü yaklaşık 5 ay boyunca gerek kooperatiflerle gerekse çiçek üreticileriyle görüşerek seraları inceledi. Başka alanlara yönelen çiçekçileri yeniden kazanmak ve üretimi artırmak amacıyla bu yıl için 22 Başkentli çiçek üreticisiyle sözleşme imzalandı. ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer'in incelemelerde bulunduğu seralarda sözleşmelerini imzalayan çiçek üreticileri alım garantisi kapsamında çiçeklerini Büyükşehir Belediyesine satma imkanına kavuştu.

ANFA Genel Müdürlüğü, 22 çiçek üreticisinin üreteceği toplam 3 milyon 800 bin adet çiçeği yaz aylarında satın alarak, kent genelinde muhtelif alanlara dikecek.

ANFA Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalayan çiçek üreticisi Cemal Demir, bu sene ufak bir başlangıç yaptıklarını belirterek, daha önceki belediyelerin büyük firmalara verdiği ve kendilerinin kazanamadığını aktardı. Bir başka çiçek üreticisi Rıfat Davarcı ise bu projenin kendilerine çok katkı sağlayacağını, Ankara'nın parasının başka bir yere gitmeyip yine kendilerinde kalacağını vurguladı.