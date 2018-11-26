Ankara'da stok soğan deposuna baskın

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Mahmatlı Mahallesinde bulunan depo baskınında soğan stok edildiği tespit edildi.

Alınan bilgilere göre, Mahmatlı Mahallesinde bulunan ve kullanılmayan bir su fabrikası deposunda soğan stok edildiği yönünde gelen ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri depoya baskın düzenledi. İhbar üzerine depoda yapılan kontrollerde A.Ö, S.A ve M.A isimli şahıslara ait 1300 ton kuru soğan stoklandığı tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Zabıta Amirliği tarafından fiyatları etkilemeye teşebbüs suçu uyarınca adli işlem başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığına yansıyan olayda depoda bulunan 1300 ton kuru soğan yediemin olarak sahiplerine teslim edilerek gerekli incelemeler başlatıldı.