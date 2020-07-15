Ankara'da su borcunu ödeyemeyenlere faizsiz taksit imkanı getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2019 mali yılı kesin hesabı ve faaliyet raporları görüşüldü. Belediye Meclisinde ayrıca su abonelerini yakından ilgilendiren karar oy birliği ile kabul edildi. ASKİ Genel Müdürlüğünün Covid-19 salgınında abone uygulamalarına ilişkin Başkanlık yazısının görüşüldüğü Büyükşehir Belediye Meclisinde, Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında su faturalarını ödeyemeyen abonelere gecikme zammı ve faiz alınmadan borçlarını Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında üç eşit taksitle ödeme imkanı sağlandı.

Meclis toplantısında yaptığı sunumda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeyi 11 milyar TL borçla devraldıklarını belirterek, “Ankara yıllarca çok yoruldu. İşte biz Ankara'nın bu yorgun yüzünü unutturmak için, dünya başkentleriyle yarışır bir kent yapmak için yola çıktık. İmar rantını kestiğimizde nerelerden sesler geldiğini duydunuz. Bizim için bir mazlumun ahı, rantı kesilen imar yüzsüzlerinden kat kat üstün ve önemlidir. Bizim için bir yetimi tebessüm ettirmek, halkın parasını plastik oyuncaklara yedirenlerin feryatlarına kulak vermekten daha şereflidir” dedi.

“Güven inşa ettik”

Geçmiş dönem ile göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren 1 yıllık dönemi karşılaştırmalı olarak anlatan Başkan Yavaş, amaçlarının yapılanların ya da yapılmayanların iyi anlaşılmasını sağlamak olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Geçmişte hiç mi güzel hizmetler yapılmadı, elbette yapıldı. Yapılan güzel hizmetler için teşekkür ediyoruz. Biz göreve geldik ve ilk olarak bu şehri yönetenlere karşı halkta güven duygusunu inşa ettik. İnsanlar, zorda kaldıklarında imdada yetişecek bir belediyenin varlığından haberdar oldular. En karamsar zamanlarda bile ellerinden tutacak, derdini paylaşacak bir büyük çatı olduğunu fark ettiler. Gerginliklerden yorulmuş bu kentin, adalete, dayanışmaya, kardeşliğe ve şeffaflığa ihtiyacı vardı. Belediyecilik anlamında partizanlığın, ahbap çavuş ilişkilerinin, dar kadrocu anlayışın son bulması gerekiyordu. Şu bir yıl içinde isterdik ki, ortak paydamız Ankara için tüm meclis üyelerimiz bu ilkeler doğrultusunda bizlere destek olsun, yanlış yaparsak elbette karşı çıksın ama adalet, şeffaflık ve hizmet yarışımıza, rozetsiz belediyeciliğimize omuz versinler. Muhtemelen seçimi bir hezimet gören bir anlayış hep devrede kaldı. 1 yılda inşa ettiğiniz en büyük şey nedir diye sorarsanız, cevabı sadece Ankara halkı değil, milletimiz veriyor. Güven inşa ettik. Ankara dışından bile uzanan eller, iyilikte yarışa ortak oldu. Güzelliği paylaşmak istedi, belediyemiz işte o bir yılda inşa ettiği ‘emin' kimliğiyle bunu başardı.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş tespitlerine şöyle devam etti:

“2019 yılı gelir tahmini 8,8 milyar TL. Gerçekleşen 5,7 milyar TL. 3,1 milyar TL'lik ciddi bir sapma var. 1 yılda ödediğimiz borçların toplamı 1 milyar 125 milyon TL. Göreve geldiğimizde bankalara faizleriyle birlikte 1,6 milyar TL kredi borcu vardı. Bu rakamı 8 Nisan 2020'de 1,1 milyar TL'ye kadar düşürdük. 31 Mart seçiminden önce 2 yıl ödemesiz alınmış ve hiçbir anapara ödemesi yapılmamış banka kredileri bunlar. İkide birde niye kredi istiyorsunuz demeyin. Hep söylediğim bir şey vardı; Ankara Belediyesinde para da var kaynak da ama siz halkın parasını har vurur harman savunursanız, üçe yapılacak bir hizmeti on üç liraya mal eder, aradaki farkı hiç ederseniz, buna değil Ankara Belediyesi, Karun hazinesi dayanmaz.”

Başkan Yavaş kahraman itfaiyecilere sahip çıktı

Son zamanlarda Ankara İtfaiyesi'nin yangınlara geç gittiği iddialarına tepki gösteren Başkan Yavaş, meclis üyelerine yaptığı sunumda depremde ve yangında hayat kurtaran kahraman itfaiyecileri şu sözlerle savundu:

“Ankara itfaiyecileri Elazığ depreminde destan yazdılar. Buraya geldiklerinde onlara emek veren eski başkanlara da ben teşekkür ettim. Şimdi bu kahramanlar her yangında neden karalanıyorlar. Günahını almayın bu insanların. Bu insanların birçoğunu siz aldınız işe. Koç gibi de çalışıyorlar. Bu itfaiyecilerin haklarını teslim edin, siyaset malzemesi yapmayın. Bu insanlar hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bazı ithamlar var, bu insanların motivasyonunu bozmaya hiç kimsenin hakkı yok.”

Başkent'te asfalt yatırımlarına da değinen Yavaş, merkez ilçelerde 40 milyon ton asfalt ihtiyaç olduğunu belirterek, “Göreve geldiğimizde 25 ilçemizde toplamda 6 milyon ton asfaltlanması gereken ama asfaltlanmayan köy yolu vardı. Bunun maliyeti 1,5 milyar TL. 5 yılda yapılmayanı benden 1 yılda yapmamı bekleyen meclis üyeleri var. Son 10 yılda asfaltın ortalama bedeli 57,3 dolar. Bizim yaptığımız ihalede aldığımız asfaltın tonu 25 dolar. Üstelik aynı firma” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin zabıta ihtiyacının da acil olduğunu ifade eden Başkan Yavaş, bir başka acil alım yapılması gereken konunun otobüsler olduğuna dikkat çekti.

"Liyakatsiz kadro" eleştirileri

Belediyede liyakatsiz kadrolarla çalıştıkları eleştirilerine de yanıt veren Başkan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Atamaların birçoğunu ben bizzat yaptım. Ama benim hızıma ulaşamadıktan sonra, benim koyduğum hedefleri yapamadıktan sonra babamın oğlu olsa gözüm görmez. Koşturacak, çalışacak, ben uyumuyorsam uyumayacak. Benim çalışma sistemim böyle. Belki benimle çalışmak zordur ama biz bu şekilde özellikle hızımıza uyanlarla devam edeceğiz, hızımıza uymayanlarla da hızımızı ayıracağız.”

Başkan Yavaş, Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse'ye de, “Sayın Köse bu sözüm size pandemide hepimiz birtakım tedbirler alırken, ilk defa memurun sosyal denge parasını keserek başladınız işe. Daha biz kimseden bir lira para kesmedik” dedi.

Köse'nin Mamak Belediyesi olarak ANKAPARK'a talip olduğunu açıklaması üzerine Başkan Yavaş, “ANKAPARK'ı istemeyin bizden, istiyorsanız şirketten alın. Bunu söyledim zaten, işletmeye niyetiniz varsa şirketten alın. Onlar da zaten bizde değil ama sizin almanızı tavsiye etmem. Siz Ali Kuşçu Bilim Merkezi'ne bile sahip çıkmadınız. ANKAPARK'a asla sahip çıkmazsınız” yanıtını verdi.

15 saat canlı yayın rekoru

15 saat süren ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısında Başkan Yavaş ve Meclis üyeleri 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri de minnetle andı. Yapılan konuşmaların ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2019 mali yılı kesin hesapları oy çokluğu ile kabul edilirken, faaliyet raporları da Meclisten geçti.