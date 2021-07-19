Ankara'da su tasarrufu çağrısı

Özellikle Ankara'nın kırsal kesimlerinde nüfus artışı ile birlikte su tüketiminin arttığına dikkat çeken Yavaş, hobi bahçeleri için de su tüketiminin azaltılması amacıyla yeni tedbirler almak durumunda kalacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde kırsal bölgelerde nüfusun yoğunlaşması nedeniyle artan su tüketimi konusunda Başkentlilere tasarruf çağrısı yaptı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Ankara'nın kırsal bölgelerinde nüfusun yoğunlaştığına ve su tüketiminin ciddi miktarda arttığına dikkat çeken Yavaş, “Su miktarı, kurak geçen mevsim nedeniyle çoğu yerde ya azalmış ya da sabit kalmıştır” açıklamasında bulundu.

Uyarılarına sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla devam eden Yavaş, hobi bahçesi olan vatandaşlar için yeni tedbirler alacaklarını da açıkladı. Bayram seyahatleri nedeniyle Ankara'da nüfusun azaldığını ancak buna rağmen hobi bahçeleri ve alt kotlardaki fazla su kullanımının şehrin yüksek kesimlerinde basınç düşüklüğünden kaynaklı su sorunu oluşturmaya başladığını vurgulayan Yavaş, herkesi suyu tasarruflu kullanmaları konusunda şu sözlerle uyardı:

“Biliyorum ki herkes çocuklarımızın geleceğine önem veriyor. Bu bilinçle, evlatlarımızın daha güzel yarınlarda yaşaması için suyumuzu tasarruflu kullanalım. Çünkü su dündür, bugündür, gelecektir. Siz değerli hemşehrilerimizden özellikle bahçelerin sulanmasında ve günlük su kullanımında çok daha tasarruflu davranmanızı, insani kullanım amaçlı su temininin sağlıklı bir şekilde sürebilmesi için istirham ediyoruz."

Başkan Yavaş, hobi bahçeleri için alacakları yeni tedbirleri de şöyle açıkladı:

“Park ve bahçe aboneliği olan vatandaşlarımızın su kullanımını 15 Ağustos'a kadar 15 metreküp ile sınırlandıracağız. Belediyemize ait park ve bahçelerimizdeki sulama işlemini minimum seviyede tutacağız.”