İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da suçlulara kaynak olan metruk binalar yıkılıyor

Ankara’da göç, uyuşturucu ve asayiş olaylarına kaynak olan metruk binalar, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıyor.

Ankara'da göç, uyuşturucu ve asayiş olaylarına kaynak olan metruk binalar, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıyor.


Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Ulubey ve Önder mahallelerinde uyuşturucu, hırsızlık gibi asayiş olaylarına karışan kişilere ve kayıtsız göçmenlere yer sağlayan metruk binalar, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıyor. Şimdiye kadar 200'e yakın metruk bina tahliye edilerek yıkıldı. Çok sayıda zabıta ve polis ekibinin aldığı geniş önlemler altında yürütülen yıkım çalışmaları, 10'dan fazla iş makinesi ile süratli bir şekilde devam ediyor.

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