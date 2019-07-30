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Ankara'da suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs, tutuklandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs, tutuklandı.


Ankara'daki Etimesgut ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri bölge devriye Ekipleri ve yaya devriye ekipleri, Etimesgut bölgesinde hırsızlık olaylarının önlenmesi ve meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılabilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma neticesinde, ikametlere balkon kapılarından girerek hırsızlık yapan, daha önceden de 7 ayrı açıktan hırsızlık,1 evden hırsızlık, 1 oto hırsızlığı ve ayrıca, uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle sabıkası bulunan şüpheli E.Y., suç üstü yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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