Ankara'da Suriyeli kadınlar düzenlenen proje ile meslek sahibi olacak

ve Tic. Ltd. Şti.'nin desteğiyle "Dilenmiyorum, Kazanıyorum, Kazandırıyorum" projesi ile Suriyeli kadınlar meslek sahibi olacak.

"Dilenmiyorum, Kazanıyorum, Kazandırıyorum" projesi kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı'nda TÜGÖDER ve Arıcılık Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında bir protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Muhammed Seyid Pehlivan, Sosyal Sorumluluk Platformu'nun 11 başlık altında sivil toplum kuruluşları tarafından projelendirilen çeşitli toplumsal sorunları sponsor ve gönüllüleri ile buluşturan bir yapı olduğunu belirtti. "Dilenmiyorum, Kazanıyorum, Kazandırıyorum" projesi ile maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyan Suriyeli kadınlara meslek edindirileceğine vurgu yapan Pehlivan, üretim yapacakları binanın altyapı projelerinin tamamlanmasının ardından örnek bir imalathane olacağını söyledi. Pehlivan, “Hem TÜGODER'e hem de proje sponsorumuza samimi gayret ve desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

TÜGÖDER Başkanı Münevver Taşkın ise, “Dilenmiyorum, Kazanıyorum, Kazandırıyorum' projesi ile mücbir sebeplerden dolayı ülkelerini terk ederek ülkemize gelen misafirlerin yüzde 70'ini oluşturan dul ve yetim kadın, genç kızlarımız ile dezavantajlı Türk kadınlarımız ve genç kızlarımızın hayata ve işgücüne adapte olmalarını sağlamak amacıyla atölye çalışmaları ile üretime yönelik meslek edindirme ve dil öğrenme faaliyetleri yürütülecektir. Katkılarından dolayı Başarı Arıcılık Mühendislik Şirketine teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Proje sponsoru Başarı Arıcılık Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Müdürü Cem Atay, sosyal sorumluluğun önemine değinerek, projede yer almaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, şirketlerine böyle bir imkan tanıdığı için Kalkınma Ajansına teşekkürlerini dile getirdi.