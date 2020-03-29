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Ankara'da tahliye bekleyen umrecilerin bazılarının ‘Korona virüs' testleri pozitif çıktı

Umre’den getirilerek Ankara’da karantinada tutulan vatandaşların tahliye edilmesi beklenirken, bazılarının ‘Korona virüs’ testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan vatandaşların tahliye edilmesi beklenirken, bazılarının ‘Korona virüs' testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan umrecilerin bir kısmı ambulanslarla hastaneye götürülürken, diğerlerinin tahliye edilmeyeceği öğrenildi


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ‘Korona virüs' salgını sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde, 15 Mart'ta Umre'den Ankara'ya getirilen 3 binin üzerinde umreci, Gölbaşı‘nda bulunan KYK yurtlarında karantina altına alınmıştı. Ankara'da karantina altında tutulan umrecilerin 14 günlük karantina süresinin dolmasıyla bugün tahliye edilmesi bekleniyordu. Yapılan son testler sonucunda 14 gündür karantina altında bulunan kişilerden bazılarının testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan umreciler, özel kıyafetli, gözlüklü ve maskeli sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla konvoy şeklinde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.


Öte yandan, karantina süresi dolan ve gün içerisinde tahliye edilmesi beklenen umrecilerin, bugün tahliye edilmeyeceği öğrenildi.

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