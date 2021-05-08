Ankara'da tam kapanmada asfalt seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 günlük tam kapanma sürecinin başlamasıyla birlikte Başkent genelinde asfalt serim seferberliği ilan etti. Sürecin ilk haftasında (29 Nisan-7 Mayıs) Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri toplam 173 mahallede 236 bulvar ve caddede 101 bin 195 ton asfalt serimi ve yama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, 8-17 Mayıs tarihleri arasında ise 35 noktada 214 bin ton asfalt imalatı daha yapmayı planlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda 17 günde toplam 315 bin ton asfalt serimi ve yama çalışması yapılacağını açıkladı.

Sokağa çıkma yasağının sona ereceği sağlıklı günlerde güvenli ve kesintisiz sürüş sağlamak amacıyla 25 ilçenin tamamında asfalt serim çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, sürecin ilk haftasında toplam 101 bin 195 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 29 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında; 11 ilçe 35 mahallede bulunan 45 bulvar ve caddede 89 bin 354 ton asfalt serimi gerçekleştirirken, 23 ilçe 138 mahallede bulunan 191 bulvar ve caddede ise 11 bin 840 ton yama imalatı yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasında asfalt serim çalışmalarına 7/24 esasına dayalı olarak hız kesmeden devam eden Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 17 günlük tam kapanma sürecinin ilk haftasında toplamda 173 mahallede 236 bulvar ve caddenin asfalt serimi ve yama işlemini tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi tam kapanma süreci boyunca asfalt çalışmalarına ara vermeden devam edecek. Fen İşleri Daire Başkanlığıi Altındağ'dan Beypazarı'na, Çankaya'dan Keçiören'e, Etimesgut'tan Kahramankazan'a, Mamak'tan Yenimahalle'ye kadar toplam 35 noktada 8-17 Mayıs tarihleri arasında 214 bin ton asfalt imalatı yapmayı planlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Başkentlileri tam kapanma süreci boyunca yapılacak asfalt ve yama çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Başkan Yavaş paylaşımında şunları kaydetti:

“Hemşehrilerimize rahatsızlık vermeden, gündelik hayat akışını da engellemeden çalışmalarımızı sürdürmeye özen gösteriyoruz. Tam kapanma sürecinde 17 günde 25 ilçede 315 bin ton asfalt serimi ve yama çalışması yapmış olacağız.”