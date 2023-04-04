İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Ankara’da tarihi eser niteliği taşıyan 5 milyon lira değerindeki el yazmasını kanuna aykırı yollara satıp haksız kazanç elde etmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

Ankara'da tarihi eser niteliği taşıyan 5 milyon lira değerindeki el yazmasını kanuna aykırı yollara satıp haksız kazanç elde etmeye çalışan 3 kişi yakalandı.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.T., E.N.Y. ve K.G.'nin ele geçirdikleri tarihi eseri satarak haksız haksız kazanç elde etmeyi planladıkları bilgisine ulaştı. Şüphelilerin adreslerini tespit eden jandarma ekipleri yaptıkları üst aramasında, Antik Mısır dönemine ait ve kutsal kabul edilen timsahın derisi üzerinde mısır ikonları, çeşitli figürler ile üzerinde mühür bulunan el yazması altın sayılı eser ile deri üzerine çeşitli figürler ve objeler ile timsah objesinin muhafaza edildiği altın işlemeli deri kutuyu ele geçirdi. Ele geçirilen eserlerin 5 milyon lira değerinde olduğu aktarıldı.

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