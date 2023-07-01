Ankara'da tarım arazisinde yangın

Ankara'da tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi girişinde bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Havanın sıcak olması yangın paniğini de beraberinde getirdi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olay vatandaşlar tarafından kısa süreli paniğe neden olurken ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.