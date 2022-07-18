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Ankara'da tarım işçilerini taşıyan minibüs su tankeri ile çarpıştı: 8 yaralı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ile su tankerinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ile su tankerinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.


Kaza, Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ile ASKİ'ye ait su tankeri çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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