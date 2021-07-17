Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 gözaltı

Başkent'te DEAŞ terör örgütü ile irtibatı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri çalışanlarından oluşan Uluslararası Risk Analiz birimince DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatlı olan yabancı uyruklu kişiler belirlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 8'i Irak, birisi Suriye uyruklu olmak üzere 9 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyalin siber uzmanlarca yapılan incelemesinde, terör örgütü DEAŞ mensuplarına ait olduğu belirlenen çok sayıda fotoğraf ve doküman ele geçirildi.