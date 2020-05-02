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Ankara'da tır ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek EGO otobüsü ile çarpıştı.

Ankara'da kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek EGO otobüsü ile çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya yolu üzerinde, Konya istikametinden Ankara merkez istikametine seyreden 27 D 63 99 plakalı tır, yağışında etkisiyle refüjü geçerek karşı istikametten gelen EGO otobüsü ile çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle Konya yolu Gölbaşı istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralılar Şehit Ahmet Özsöy Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılırken, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.


Kazaya karışan tır ve EGO otobüsünün çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından Konya yolu trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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