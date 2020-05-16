İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da tır kazası

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir tır şarampole devrildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir tır şarampole devrildi. Kazada, tır sürücüsü hafif yaralandı.


Olay, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Azaphane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul istikametine seyretmekte olan 67 TG 896 plakalı tır, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda D-750 Karayolunun Kızılcahamam Azaphane mevkiinde şarampole devrildi. Çelik kapı yüklü olduğu öğrenilen tırın sürücüsü, kazayı hafif yaralarla atlatırken tırda ise maddi hasar meydana geldi.


Polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.