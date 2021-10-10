Ankara'da tiyatro sezonu düzenlenen şenlikle başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi iş birliği ile “Ankara Tiyatroları Sezon Açılış Şenliği” düzenlendi. Gazi Park'ta gerçekleştirilen açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Yavaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gelecek nesillere emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği'nde bulunan Gazi Park'ta bu açılışa katılmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Maalesef Cumhuriyet'in geliştiği kadar, ülkemizin geliştiği kadar sanatta çok geliştiğimizi söyleyemeyiz. Şimdi bizler tekrar sanata saygı duyan bir yönetim olarak inşallah Ankaralı hemşehrilerimizi sanatın her dalıyla buluşturmak istiyoruz” dedi.

Yavaş, başkenti sanatın da başkenti yapmakta kararlı olduklarını belirterek, “Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılından başlayarak Sakarya Zaferi'ne ve daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşıyoruz. İnşallah 100. yılı hep birlikte coşkuyla kutlayıp ikinci yüzyıla hep birlikte adım atacağız. Bildiğiniz gibi pandemi nedeniyle tiyatrolarımız sanattan uzak kaldı, Ankara da sanattan uzak kaldı ama özledik. Bizler sanatçılarımızı özledik, oyunları özledik, onlar da alkışları özlediler. İnşallah bugünden itibaren Ankara'nın her yerinde sanatın her türlüsünü ve özellikle tiyatroların perde demesiyle birlikte onları alkışla buluşturacağız, biz de sanata doyacağız. Onun için hepinize hoş geldiniz diyorum ve perde diyorum” diye konuştu.

Ankara'daki özel tiyatroların stant açtığı ve oyunlarını tanıttığı sezon açılış şenliği jonglör, uzun adam, kukla, sihirbazlık gösterileri, yüz boyama ve çeşitli atölyelerle sanatçıları ve sanatseverleri de buluşturdu.