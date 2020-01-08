Ankara'da TOKİ kuraları çekildi

Bölge 1. Etap'ta sosyal konut kuraları çekildi.

Mamak'taki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde çekilen kuralarda 274 konutun 10'u şehit ailelerine verildi. Engelli kontenjanından kura çekimine katılan 20 engelli vatandaştan 14'ü ev sahibi olurken, geriye kalan diğer 6 engelli vatandaş toplu kuraya katılmaya hak kazandı. Toplamda 675 geçerli başvurunun olduğu kura çekilişi Ankara 15. Noterliği denetiminde gerçekleştirildi. Kurada konut alma hakkı kazanan vatandaşlar mutlu olurken, ismini göremeyenler hüzünlendi.

"22 yıldır ev sahibi olmayı bekliyordum"

22 yıldır ev sahibi olmayı beklediğin söyleyen Gülay Küçükbostan, "22 yıldır ev sahibi olmayı bekliyorduk, daha yeni olduk. Çok güzel hissediyorum. Kira ödeyerek çok ev gezdik. Çok rezillik çektik. İnşallah şimdiden sonra güzel olur. Kiradan bıktım artık, kendi evimde oturacağım" diye konuştu.

7 yıl önce evlenen ve uzun süredir ev sahibi olmayı beklediğini aktaran Ayhan Türk ise, "Heyecanlıyız. Eşimin adına katılmıştık. Küçük çocuğumuz olduğu için o gelemedi. Kendimiz oturacağız. 7 yıldır evliyiz, 7 yıldır ev sahibi olmayı bekliyorduk" dedi.

Kuraya eşinin adına katıldığını aktaran Ömer Taş, "Çok iyi oldu bizim için. 50 yaşındayım, ilk evimiz. 1.5-2 aydır TOKİ'nin açık satışlarını da takip ediyordum. En sonunda kuraya katıldık, o da çıktı. Evim yok, kendim oturacağım" dedi.