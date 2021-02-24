Ankara'da toplam 46 suç kaydı bulunan 3 kişi uyuşturucu madde ile yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde toplam 46 suç kaydı bulunan 3 kişi üzerlerinde satılmaya hazır bir şekilde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Keçiören Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanan, satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma esnasında, Keçiören ilçesi Hisar Mahallesi Yabangülü sokak üzerinde 1 otomobilin içerisinde 3 şüpheli kişiyi gördü. Ekipler araç içerisinde yaptıkları kontrolde sürücü G.G., Ö.A., K.A. kimlikli kişileri tespit ederken, Ö.A.'nın üzerinde şeffaf poşet içerisinde 33.5 gram eroin ele geçirdi. Ö.A., ile yapılan mülakatta uyuşturucunun G.G.'e ve kendisine ait olduğunu ve sattıklarını söyledi.

Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda G.G'nin 2 farklı adresinde yaptıkları aramalarda 4 parça halinde şeffaf poşetlerle paketlenmiş daralı 70 gram eroin maddesi, 3 parça şeffaf poşetlerle paketlenmiş daralı 370 gram esrar maddesi, 36 adet Extacy uyuşturucu hap, 1 adet çalışır vaziyette hassas tartı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10.150 TL para ele geçirildi.