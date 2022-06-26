Ankara'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satışa sunuldu

Ankara'da toplu taşıma araçlarında unutulan 2 bin 210 adet eşya açık artırma yöntemiyle satışa sunuldu.

EGO Genel Müdürlüğü, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında ANKARAY ve metro vagonları ile istasyonlar başta olmak üzere EGO otobüslerinde unutulan ancak sahiplerine ulaşılamayan eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa sundu. Sahibi bulunamayan ve yasal bekleme süresi dolan laptoplar, cep telefonları, kameralar gibi birçok teknolojik cihazın da içinde bulunduğu eşya satışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açık artırma ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak da yayınlandı.

EGO Otobüs İşletme Daire Başkanlığı ve EGO Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen açık artırmada Kayıp Eşya Servisi'nde yaklaşık 1 yıl muhafaza edilen ve sahibine ulaşılamayan cep telefonundan giysiye kadar 2 bin 210 adet eşya satışa çıkarıldı.

“Tahmin ettiğimizden yoğun bir ilgi var”

EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bülent Kılıç, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Metro, ANKARAY ve belediye otobüslerimizde unutulan ve sahibine ulaşılamayan eşyalarımızın satışını yapıyoruz. Kendi depomuzda kayıt altına aldığımız eşyaların dokümanını aldıktan sonra Kayıp Eşya Yönetmeliği gereği burada satışa çıkardık. Pandemi nedeniyle 3 yıldır yapılamayan kayıp eşya satışımızı gerçekleştirdik. Tahmin ettiğimizden yoğun bir ilgi var. 2 binin üzerinde ürünümüz var ve satışlar gayet iyi gitti. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

Sahipleri 1 yıl içinde ortaya çıkmazsa satış listesine alınan ve halka açık satışa sunulan eşyalar arasında “iç çamaşırı, pantolon, elbise, kaban, eşofman, kazak, tişort, ayakkabı, çizme, kemer, şemsiye, kitap, saz, gözlük, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, matkap, dekopaj, radyo, flüt, kamera, kamera ayağı, tıraş makinesi, çakı, TV kumandası, kelepçe, hesap makinası, kol saati, fotoğraf makinası ve ziynet eşyası” yer aldı.

Görevli şoförler ve hareket memurları tarafından Kayıp Eşya Servisi'ne teslim edilen eşyalardan sahiplerine ulaşılamayan eşyaların listesi her ay dönemsel olarak EGO Genel Müdürlüğünün www.ego.gov.tr başlıklı internet sayfasında yayınlanırken, satış sonrası elde edilen gelir kuruma irat olarak kaydediliyor.