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Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.


Olay, sabah saatlerinde Ankara Çevre Yolu üzerinde bulunan Çubuk 1 Baraj Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. idaresindeki 06 FP 7036 plakalı kamyon, Ankara Çevre Yolu üzerinde Karapürçek istikametine seyrettiği sırada, Merve K. (25) yönetimindeki 06 BL 1429 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil yol dışına savruldu. Kazada otomobilin sürücüsü Merve K. ile araçta bulunan babası Vedat K. ağır yaralandı.


Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti. Öte yandan, ağır yaralanan Merve K.'nin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.


Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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